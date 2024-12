Influenciadora expõe que Anitta teria sido contratada por valor milionário para ser madrinha de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães Influenciadora faz acusações graves sobre a contratação de Anitta e estratégias midiáticas durante o evento O conteúdo Influenciadora... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 05/12/2024 - 17h50 (Atualizado em 05/12/2024 - 17h50 ) twitter

Carlinhs Maia e Lucas Guimarães

A influenciadora Romagaga não poupou críticas a Carlinhos Maia após declarações polêmicas do humorista no programa De Frente com Blogueirinha. Em um desabafo nas redes sociais, Romagaga relembrou episódios passados envolvendo o influenciador e seu casamento com Lucas Guimarães, e fez acusações graves sobre os bastidores do evento, inclusive envolvendo a contratação de Anitta como madrinha.

Para saber mais sobre essas revelações e as reações nas redes sociais, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

