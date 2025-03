Influenciadora morre atropelada por lancha dias antes do casamento: ‘Choque e tristeza’ Javiera Ortiz, surfista e influenciadora de 34 anos, falece em acidente trágico na praia Rinconada de Taucú, Chile O conteúdo Influenciadora... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 05/03/2025 - 12h07 (Atualizado em 05/03/2025 - 12h07 ) twitter

Javiera Ortiz (Foto: Instagram)

A comunidade do surf no Chile foi profundamente abalada pela morte de Javiera Ortiz, uma influenciadora e surfista de 34 anos. Ela faleceu no dia 21 de fevereiro, após ser atropelada por uma lancha na praia Rinconada de Taucú, onde praticava surf frequentemente. O acidente, que ocorreu poucos dias antes do seu tão esperado casamento, deixou amigos, familiares e seguidores consternados com a tragédia.

