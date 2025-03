Influenciadora revela ‘condições’ para aceitar chifres de Neymar Any Awuada ironiza críticas e detalha bastidores de festa privada envolvendo o jogador O conteúdo Influenciadora revela ‘condições’... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 21/03/2025 - 13h06 (Atualizado em 21/03/2025 - 13h06 ) twitter

Any Awuada (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Nayara Macedo, mais conhecida como Any Awuada, voltou a se pronunciar sobre seu suposto envolvimento com Neymar. A influenciadora, que afirmou ter recebido R$ 20 mil para participar de uma festa particular em Araçoiaba, interior de São Paulo, abriu uma caixa de perguntas no Instagram e não fugiu das polêmicas.

Para saber mais sobre as declarações polêmicas de Nayara e o que ela disse sobre Neymar, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

