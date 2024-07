Instituto Luisa Mell promove evento de adoção de animais resgatados

O Instituto Luisa Mell realizará um evento especial de adoção na Praça Armando de Sales Oliveira, em frente ao Parque Ibirapuera, no bairro Vila Mariana em São Paulo. A ação, que acontece neste domingo (21) às 10h, vai adotar animais resgatados pela ativista pioneira na causa animal. Conhecida por seu trabalho de defesa dos animais, Luisa Mell estará pessoalmente no evento. Quem tiver interesse em adotar um cachorro, pode conhecer os animais no site: https://www.institutoluisamell.com/. Por lá, os adotantes já realizam um cadastro, mas a escolha acontece presencialmente, por ordem de chegada.

