Inteligência artificial consegue prever o futuro das empresas?

Francis Cunha, jornalista do programa Inovação & Negócios, exibido pela Record News, conversou com Isabelle Jungton, CEO da Aerolito, empresa pioneira em futures studies no Brasil. Isabelle explicou como a como é possível transformar a maneira de enxergar o futuro das empresas com o uso de data visualization e inteligência artificial, que antecipa tendências e aponta falhas potenciais antes mesmo de elas acontecerem.

