Irmã de Ayrton Senna opina após ver série sobre o piloto: ‘Impacto aqui no peito’

Ayrton Senna

A série Senna, produção original da Netflix sobre a trajetória do piloto Ayrton Senna, estreia nesta sexta-feira (29). Antes de ser finalizada, com a inclusão de efeitos especiais, a obra foi assistida por Viviane Senna, irmã do tricampeão mundial de Fórmula 1, morto em 1994. Para ela, os seis episódios vão além de narrar as conquistas do brasileiro nas pistas.

