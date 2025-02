Irmã de Neymar gasta valor astronômico no cartão de crédito; saiba quanto Irmã de Neymar Jr. teria gastado cerca de R$ 6 milhões no cartão de crédito, incluindo jatinhos e itens de luxo. O conteúdo Irmã de... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 27/02/2025 - 12h46 (Atualizado em 27/02/2025 - 12h46 ) twitter

Rafaella (Foto Reprodução Redes Sociais)

A influenciadora digital Rafaella Santos, de 28 anos, viu seu nome envolvido em uma nova polêmica financeira. Segundo informações reveladas por Gaby Cabrini no programa Fofocalizando, do SBT, a irmã de Neymar Jr. teria acumulado uma dívida de aproximadamente R$ 6 milhões no cartão de crédito entre dezembro e janeiro.

Consulte no nosso parceiro Feed TV para saber mais sobre essa polêmica e os detalhes dos gastos de Rafaella!

