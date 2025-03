Isis Valverde e Marcus Buaiz planejam casamento luxuoso de R$ 5 milhões A celebração religiosa, marcada para 3 de maio, terá medidas inéditas de privacidade O conteúdo Isis Valverde e Marcus Buaiz planejam... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 13/03/2025 - 12h10 (Atualizado em 13/03/2025 - 12h10 ) twitter

Isis Valverde e Marcus Buaiz

O casamento de Isis Valverde e Marcus Buaiz promete ser um dos eventos mais luxuosos do ano, com investimentos que ultrapassam R$ 5 milhões. Após oficializarem a união no civil em 24 de dezembro de 2024, os noivos se preparam para a grande celebração religiosa, que acontecerá em 3 de maio.

Para mais detalhes sobre este evento grandioso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

