Ivete Sangalo: Emoção e solidariedade em ação transformadora A cantora baiana Ivete Sangalo agora é embaixadora de uma ação em prol de vítimas de enchentes do Rio Grande do Sul. A artista tem...

Ivete Sangalo (Foto Reprodução Instagram)

A cantora baiana Ivete Sangalo agora é embaixadora de uma ação em prol de vítimas de enchentes do Rio Grande do Sul. A artista tem como objetivo fazer o público ajudar e participar do movimento beneficente que contribuirá com a saúde, educação e, principalmente a reconstrução do estado.

