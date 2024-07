Jade Magalhães e Luan Santana: Novas Expectativas para a Família! Recentemente, Jade Magalhães e o cantor Luan Santana anunciaram a gravidez do primeiro filho. O casal retomou a relação de anos no... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 26/07/2024 - 12h24 (Atualizado em 26/07/2024 - 12h24 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Luan Santana e Jade Magalhães (Foto: Instagram)

Recentemente, Jade Magalhães e o cantor Luan Santana anunciaram a gravidez do primeiro filho. O casal retomou a relação de anos no início de 2024, após um tempo de afastamento. Agora, no entanto, a família irá aumentar…

Leia a matéria completa no nosso parceiro Famosos - Feed TV

Publicidade

Leia mais em Famosos - Feed TV



• Jade Magalhães atualiza estado da gravidez com Luan Santana após exames

• Thomaz Costa justifica valor do seu curso após críticas: ‘Não está caro’

• Mariana Rios comenta diferença de idade com o namorado: ‘A conexão aconteceu’