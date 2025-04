Jennifer Garner vive romance com John Miller e encerra rumores sobre Affleck Flagrante recente mostra a atriz em clima de intimidade com o empresário em Los Angeles; ex-marido Ben Affleck, com quem mantém relação... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 22/04/2025 - 16h13 (Atualizado em 22/04/2025 - 16h13 ) twitter

Jennifer Garner e John-Miller (Foto: Reprodução)

Um passeio tranquilo pelas ruas de Los Angeles, no último sábado (19), revelou mais do que um simples momento de descontração para Jennifer Garner e John Miller. O casal foi fotografado por um paparazzo enquanto caminhava sorridente até o carro do empresário. Em um gesto simpático, Garner acenou para o fotógrafo e, antes de se despedirem, trocou um selinho com Miller — cena que chamou atenção dos fãs.

