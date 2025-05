Jenny Miranda critica Gretchen após entrada no Power Couple: “Só ama com interesse” Ex-filha adotiva da cantora diz que postura arrogante de Gretchen no reality vai afastar o público e expõe lembranças do passado em... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 09/05/2025 - 11h28 (Atualizado em 09/05/2025 - 11h28 ) twitter

Gretchen e Jenny Miranda (Foto Reprodução Redes Sociais) Feed TV

A entrada de Gretchen e Esdras de Souza na nova temporada do Power Couple Brasil reacendeu antigas polêmicas familiares — e colocou Jenny Miranda, ex-filha adotiva da cantora, de volta ao centro das atenções. Em entrevista ao colunista Kadu Brandão, do iBahia, Jenny disparou críticas pesadas contra a postura da artista no reality e relembrou momentos vividos sob o mesmo teto.

Para saber mais sobre as declarações de Jenny e a polêmica envolvendo Gretchen, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

