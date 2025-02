Jenny Miranda rebate ataques de Gato Preto e ameaça processo Influenciadora se revolta com ofensas do funkeiro e expõe problemas no relacionamento da filha. O conteúdo Jenny Miranda rebate ataques... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 25/02/2025 - 14h06 (Atualizado em 25/02/2025 - 14h06 ) twitter

Jenny Miranda e Gato Preto (Foto Reprodução Redes Sociais)

Jenny Miranda não deixou barato após ser alvo de ofensas de Samuel Santanna, conhecido como Gato Preto. O rapaz, que namora sua filha, Bia Miranda, fez duras críticas à sogra, com quem a jovem mantém uma relação conturbada. Revoltada, a ex-A Fazenda usou as redes sociais para rebater os ataques e expor problemas do casal.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e fique por dentro de todos os detalhes dessa polêmica!

