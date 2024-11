Jessi pede desculpas por incidente com fã após agressão de terceiro em Seul; entenda Jessi pede desculpas por incidente com fã após agressão de terceiro em Seul; entenda Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 25/10/2024 - 17h50 (Atualizado em 25/10/2024 - 17h50 ) twitter

A rapper sul-coreana Jessi publicou uma carta de desculpas após um incidente envolvendo um fã adolescente em Gangnam, Seul. Segundo portais locais, uma pessoa próxima a ela teria agredido verbal e fisicamente o jovem após ele solicitar uma foto com a cantora. O caso, ocorrido no final de setembro, rapidamente se tornou alvo de debates, com reações diversas entre os internautas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Arquivo de Música para mais detalhes sobre o incidente e as reações dos fãs.

