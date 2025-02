João Gordo perde 53 kg após mudança de vida; veja o antes e depois Confira como o músico perdeu peso O conteúdo João Gordo perde 53 kg após mudança de vida; veja o antes e depois aparece primeiro em... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 28/01/2025 - 10h07 (Atualizado em 28/01/2025 - 10h07 ) twitter

João Gordo (Foto Instagram)

João Gordo, aos 60 anos, tomou uma decisão que mudaria sua vida: adotar hábitos mais saudáveis. Conhecido por seu estilo de vida sedentário, o músico enfrentava dificuldades crescentes, que ficaram evidentes em 2022, durante uma apresentação no Rock in Rio, quando precisou utilizar uma bengala. “Fiz 60 anos no ano passado e pensei: ‘Puts, se eu seguir nesse ritmo que eu estou, acho que não chego aos 64, vou morrer logo'”, revelou em entrevista à GQ Brasil.

