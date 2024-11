João Guilherme expressa desejo de subir no altar com Bruna Marquezine João Guilherme expressa desejo de subir no altar com Bruna Marquezine Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 29/10/2024 - 14h50 (Atualizado em 29/10/2024 - 14h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

João Guilherme e Bruna Marquezine

Apesar de terem assumido o relacionamento publicamente há poucos meses, João Guilherme já revela planos sérios com Bruna Marquezine. Em entrevista no Lady Night, o ator contou a Tata Werneck que sonha em se casar jovem e que a ideia de subir ao altar com a namorada já passa pela sua cabeça. O filho mais novo do cantor Leonardo deixou claro que seu relacionamento com a atriz é algo que vê com muito compromisso e expectativa para o futuro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV!

Leia Mais em Feed TV:

Saiba como Gisele Bündchen conseguiu manter a gravidez em segredo

Shawn Mendes abre o coração sobre sexualidade em desabafo durante show: ‘Tinha que descobrir’

Gisele Bündchen revelou gravidez a Tom Brady antes da notícia ser divulgada, diz site