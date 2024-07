João Guilherme: o caminho para trabalhos mais maduros João Guilherme tinha apenas 10 anos quando estrelou como o pequeno Zezé no filme "Meu Pé de Laranja Lima". Desde então, aos 22 anos... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 17/07/2024 - 18h11 (Atualizado em 17/07/2024 - 18h11 ) ‌



João Guilherme (Foto Reprodução Instagram)

João Guilherme tinha apenas 10 anos quando estrelou como o pequeno Zezé no filme "Meu Pé de Laranja Lima". Desde então, aos 22 anos, ele vem conquistando cada vez mais sucesso com remakes de novelas infanto-juvenis, filmes no cinema e séries adolescentes, além de acumular 16 milhões de seguidores no Instagram e desenvolver uma crescente afinidade com a moda.

