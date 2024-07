João Guilherme revela desafio em cena de nudez na TV: 'Sou adulto' Recentemente, o ator João Guilherme teve uma nova experiência como ator: o jovem viveu uma cena bastante quente durante as filmagens...

João Guilherme Foto Instagram

Recentemente, o ator João Guilherme teve uma nova experiência como ator: o jovem viveu uma cena bastante quente durante as filmagens do seriado 'Da Ponte Pra Lá', que teve sua estreia em abril deste ano. no streaming da Max.

