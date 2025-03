João Guilherme rompe protocolo e se pronuncia sobre término com Marquezine: ‘Meu coração’ No aeroporto Santos Dumont, o ator comentou pela primeira vez sobre o fim do namoro com Bruna Marquezine O conteúdo João Guilherme... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 12/03/2025 - 11h08 (Atualizado em 12/03/2025 - 11h08 ) twitter

Bruna Marquezine e João Guilherme (Foto Instagram)

João Guilherme foi abordado recentemente no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, pouco depois de curtir intensamente os dias de Carnaval 2025. O ator, que havia terminado recentemente seu relacionamento com Bruna Marquezine, foi questionado sobre como estava lidando com o fim da relação e se os dois continuavam amigos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV para mais detalhes sobre a declaração de João Guilherme!

