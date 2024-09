Jojo Todynho desabafa sobre os desafios do dia a dia Jojo Todynho fala sobre desafios diários com os seguidores nas redes sociais O conteúdo Jojo Todynho perde a paciência e faz desabafo... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 03/09/2024 - 10h02 (Atualizado em 03/09/2024 - 10h02 ) ‌



Jojo Todynho (Foto: Reprodução)

Jojo Todynho usou as redes sociais na última segunda-feira (2) para desabafar sobre os desafios que enfrenta no dia a dia. Durante uma viagem de carro, a influenciadora digital compartilhou sua frustração com os seguidores, comentando de forma bem-humorada sobre as pessoas ao seu redor.

‌



