Jojo Todynho Fala Sobre Sua Transformação e Desafios com o Peso Durante o podcast DocShow, Jojo Todynho, explicou sua decisão de optar pela cirurgia bariátrica, um procedimento para ajudar pacientes...



Jojo Todynho

Durante o podcast DocShow, Jojo Todynho, explicou sua decisão de optar pela cirurgia bariátrica, um procedimento para ajudar pacientes com obesidade a emagrecer. “Cheguei a pesar 160 quilos e operei com 146 quilos. Eu já estava no meu limite e me sentia uma ‘rinoceronta'”, revelou.

