Juliano Floss responde às críticas sobre sua relação com Marina Sena
Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7
06/09/2024 - 15h54



Juliano Floss e Marina Sena (Foto: Instagram)

O influenciador Juliano Floss decidiu falar sobre as críticas que ele e a cantora Marina Sena vêm recebendo por conta da diferença de idade entre eles. Em um vídeo divertido postado no Instagram de Bomtalvão, Juliano expressou sua despreocupação com os comentários negativos, destacando: “Eu quero é que se f*da”.

