Juliette abre o jogo sobre futuro e planos de se casar: 'A gente vai se curtir'
Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7
07/11/2024 - 15h50 (Atualizado em 07/11/2024 - 15h50 )

Juliette e Kaique Cerveny

Juliette e Kaique Cerveny celebraram recentemente um ano de relacionamento, e as redes sociais do casal estão repletas de perguntas sobre um possível casamento. Em uma entrevista recente à Vogue, Juliette compartilhou detalhes sobre seus planos de casamento e revelou alguns novos projetos que pretende desenvolver no futuro.

