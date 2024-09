Juliette revela novo tratamento e alerta sobre testosterona A influenciadora falou sobre o tratamento em seu Instagram. O conteúdo Juliette dá início a tratamento com testosterona e explica: ‘... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 11/09/2024 - 15h44 (Atualizado em 11/09/2024 - 15h44 ) ‌



Juliette (Foto Reprodução Instagram)

Nesta quarta-feira, 11, a cantora e influenciadora digital Juliette utilizou seu perfil no Instagram para falar sobre um novo tratamento que começou recentemente. Ela explicou que, após realizar alguns exames, descobriu que seus níveis de testosterona estavam abaixo do normal. Por esse motivo, decidiu, junto com seu médico, iniciar a reposição hormonal com medicamentos, mas ressaltou que essa opção pode não ser adequada para todos.

