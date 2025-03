Juliette revela susto com problema de saúde após maratona de Carnaval Influenciadora passou mal e precisou de atendimento médico após intensa agenda de blocos O conteúdo Juliette revela susto com problema... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 07/03/2025 - 12h29 (Atualizado em 07/03/2025 - 12h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Juliette (Foto Reprodução Redes Sociais)

Após curtir o Carnaval em São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, Juliette, de 35 anos, usou as redes sociais nesta sexta-feira (7) para compartilhar um problema de saúde que enfrentou no pós-folia. A ex-BBB preocupou seus seguidores ao publicar uma foto no Instagram tomando soro e, mais tarde, explicou o que aconteceu.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Feed TV:

Jojo Todynho rebate críticas após debochar da Mocidade: “Não nasci para baixar a cabeça”

Após questionamentos, Virginia abre o jogo sobre ‘sumiço’ de Zé Felipe

Luciana Gimenez faz revelação sobre sua sexualidade: ‘Só não gosto’