Justiça argentina absolve amigo de Liam Payne e funcionários de hotel no caso da morte do cantor

Liam Payne (Foto Reprodução Redes Sociais)

A Justiça argentina decidiu absolver Roger Nores, amigo de Liam Payne, e dois funcionários do hotel CasaSur Palermo, em Buenos Aires, das acusações relacionadas à morte do cantor britânico. O ex-integrante do One Direction faleceu em outubro de 2024, aos 31 anos, após cair da varanda de seu quarto no hotel.

Para mais detalhes sobre este desfecho e as implicações da decisão, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

