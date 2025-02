Justiça reabre caso do suposto filho de Gugu; entenda o motivo Novos documentos questionam ascendência do apresentador e podem mudar rumos da herança bilionária. O conteúdo Justiça reabre caso do... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 13/02/2025 - 11h26 (Atualizado em 13/02/2025 - 11h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Gugu Liberato (Foto Reprodução Redes Sociais)

A batalha judicial envolvendo Ricardo Rocha, que afirma ser filho biológico de Gugu Liberato (1959-2019), ganhou um novo capítulo. Mesmo com um teste de DNA negativo, a Justiça decidiu reabrir o processo após a defesa do suposto herdeiro apresentar documentos que lançam dúvidas sobre a ascendência do apresentador. Segundo os advogados de Rocha, existem indícios de que Gugu não seria filho biológico de Maria do Céu, como sempre se acreditou.

Para saber mais sobre essa reviravolta, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

Leia Mais em Feed TV:

Fernanda Gentil recebe visita da polícia nos EUA; saiba o motivo

Virginia exibe abdômen e comemora volta das veias saltadas; veja foto!

Entenda por que Zilu Godói não gosta de Dado Dolabella