Kanye West e Bianca Censori não serão punidos por nudez no Grammy; entenda Segundo o TMZ, a organização do evento não formalizou nenhuma denúncia contra o casal, e a polícia de Los Angeles confirmou que não... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 04/02/2025 - 12h27 (Atualizado em 04/02/2025 - 12h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A polêmica nudez de Bianca Censori no Grammy 2025, realizado no último domingo (2), não resultará em nenhuma punição para ela nem para Kanye West. Segundo o TMZ, as empresas responsáveis pela organização do evento não formalizaram nenhuma denúncia contra o casal.

Para mais detalhes sobre essa polêmica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

Leia Mais em Feed TV:

Saiba motivo da ausência de Milton Nascimento no Grammy 2025

Bia Miranda revela motivo do término com Gato Preto; descubra

Gabi Martins explica uso de música como terapia na vida amorosa: ‘Um desabafo’