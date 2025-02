Kelly Key desabafa sobre culpa materna e correria familiar: ‘Mix de sentimentos’ Cantora relata momento de estresse e reflexão sobre autocobrança. O conteúdo Kelly Key desabafa sobre culpa materna e correria familiar... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 29/01/2025 - 12h47 (Atualizado em 29/01/2025 - 12h47 ) twitter

Kelly Key (Foto Reprodução Redes Sociais)

A cantora Kelly Key, de 41 anos, usou as redes sociais nesta quarta-feira (29) para compartilhar um momento de frustração ao não conseguir cumprir uma tarefa com o filho caçula. Em um desabafo sincero no Instagram, ela revelou sentir “culpa e irritabilidade” por não ter estudado com o menino e pelo fato de ele também não ter lembrado do compromisso.

Para saber mais sobre a experiência de Kelly e suas reflexões sobre a maternidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

