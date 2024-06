Kevin Jonas passa por cirurgia para remoção de câncer de pele O cantor que faz parte do grupo Jonas Brothers, Kevin Jonas, passou por um procedimento para remover um câncer de pele. Sendo assim...

Kevin Jonas enfrenta cirurgia para remoção de câncer de pele; entenda

O cantor que faz parte do grupo Jonas Brothers, Kevin Jonas, passou por um procedimento para remover um câncer de pele. Sendo assim, por meio do Instagram, ele contou com mais detalhes o que aconteceu.

