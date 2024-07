Kim Kardashian: cachê milionário para ir em casamento indiano Kim Kardashian, empresária e influenciadora digital, embolsou um cachê milionário para comparecer ao casamento do herdeiro bilionário...

‌



A+

A-

Kim Kardashian (Foto Reprodução Redes Sociais)

Kim Kardashian, empresária e influenciadora digital, embolsou um cachê milionário para comparecer ao casamento do herdeiro bilionário Anant Ambani com Radhika Merchant na Índia, realizado no último final de semana. Conforme relatado pelo colunista Leo Dias, a musa foi ao evento mediante pagamento, e o valor recebido por ela deixou todos impressionados.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Famosos - Feed TV

Publicidade

Leia mais em Famosos - Feed TV



• Saiba quanto Kim Kardashian recebeu para ir em casamento indiano

• Lucas Souza rebate comentários maldosos após publicar vídeo dançando

• Donald Trump se pronuncia após sofrer atentado: ‘Eu deveria estar morto’