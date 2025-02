Lady Gaga anuncia show no Rio e celebra retorno ao Brasil após anos de espera Empolgada, cantora relembra cancelamento de show em 2017 e promete um espetáculo inesquecível para os fãs brasileiros. O conteúdo Lady... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 21/02/2025 - 14h26 (Atualizado em 21/02/2025 - 14h26 ) twitter

Lady Gaga (Foto Reprodução Redes Sociais)

Nesta sexta-feira (21), Lady Gaga compartilhou com seus seguidores nas redes sociais a felicidade de retornar ao Brasil para um show aguardado por anos. A artista se apresentará no dia 3 de maio, na icônica praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Sua postagem veio pouco depois do anúncio oficial feito pela prefeitura carioca.

