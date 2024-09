Leonardo corre contra o tempo para ver o nascimento do neto Cantor acompanhou o parto em Goiânia e logo em seguida voltou para cumprir agenda de shows O conteúdo Poliana Rocha detalha corrida... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 09/09/2024 - 09h51 (Atualizado em 09/09/2024 - 09h51 ) ‌



Zé Felipe, Virginia e Leonardo (Foto: Instagram)

Neste domingo, 8, nasceu José Leonardo, o terceiro filho da influenciadora digital Virginia Fonseca e do cantor Zé Felipe, em Goiânia. Apesar da intensa agenda de shows, o avô do bebê, o cantor Leonardo, fez questão de estar presente para acompanhar o nascimento do neto caçula.

‌



