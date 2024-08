Leonardo Diverte Fãs com Pedido Inusitado em Show Nesta semana, um vídeo divertido do cantor Leonardo começou a circular nas redes sociais, arrancando risadas do público. Nas imagens... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 22/08/2024 - 11h32 (Atualizado em 22/08/2024 - 11h32 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Leonardo (Foto Reprodução Redes Sociais)

Nesta semana, um vídeo divertido do cantor Leonardo começou a circular nas redes sociais, arrancando risadas do público. Nas imagens compartilhadas pelo perfil no Instagram ‘Conceito Sertanejo’, o artista aparece descontraído conversando com a plateia durante um show.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Famosos - Feed TV

‌



Leia mais em Famosos - Feed TV



• Leonardo faz pedido inusitado para fãs durante show: ‘Me dá’

• Hariany Almeida abre o jogo sobre relação com Virginia: ‘Não existe proximidade’

• Saiba quem é o ator de ‘Os Mutantes’ que pode estar em ‘A Fazenda 16’