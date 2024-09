Leonardo se destaca nas redes sociais durante celebração na maternidade O cantor foi surpreendido com a estrutura especial na maternidade e fez questão de celebrar com a família O conteúdo Leonardo chama... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 09/09/2024 - 09h51 (Atualizado em 09/09/2024 - 09h51 ) ‌



Leonardo (Foto: Instagram)

Leonardo foi recebido de forma especial no último domingo, dia 8, quando sua nora, Virginia Fonseca, deu à luz seu neto José Leonardo, fruto do relacionamento com Zé Felipe. Nas redes sociais, a influenciadora digital mostrou detalhes da comemoração, incluindo um bar exclusivo montado na maternidade especialmente para o sogro, famoso por apreciar uma bebida.

‌



