Lexa detalha tentativa de assalto e tranquiliza fãs: ‘Tomamos um susto’ Lexa detalha tentativa de assalto e tranquiliza fãs: ‘Tomamos um susto’ Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 01/11/2024 - 10h51 (Atualizado em 01/11/2024 - 10h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lexa detalha tentativa de assalto e tranquiliza fãs

Horas depois de anunciar sua gravidez, Lexa passou por um susto na noite de quinta-feira, 31. Após as gravações do programa Sabadou com Virginia no SBT, a artista foi abordada por criminosos, mas, felizmente, não houve perdas. Na manhã seguinte, ela usou suas redes sociais para tranquilizar os fãs sobre o incidente.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV para mais detalhes sobre o ocorrido.

Leia Mais em Feed TV:

Viih Tube lamenta exposição após desabafo do pai: ‘Pare de me expor’

Cariúcha cai no choro nas redes sociais ao revelar perda: ‘Não denuncie’

Ricardo Vianna celebra gravidez de Lexa: ‘O pai tá on’