Lexa e Ricardo Vianna buscam renovar as energias em viagem à África do Sul

Lexa (Foto Reprodução Redes Sociais)

Lexa utilizou suas redes sociais nesta sexta-feira (07) para dividir com seus seguidores registros de sua viagem à África do Sul ao lado do noivo, Ricardo Vianna. O passeio acontece cerca de um mês após o casal enfrentar a perda da filha, Sofia, que faleceu poucos dias após o nascimento. Desde então, ambos têm compartilhado com o público o processo de luto e reconstrução emocional.

