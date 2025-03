Lexa reflete sobre perda da filha durante viagem: ‘É muito duro’ Cantora compartilha reflexão sobre a perda da filha Sofia e o puerpério sem a bebê O conteúdo Lexa reflete sobre perda da filha durante... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 12/03/2025 - 12h30 (Atualizado em 12/03/2025 - 12h30 ) twitter

Lexa (Foto Instagram)

Aproveitando dias de descanso na África do Sul ao lado do noivo, Ricardo Vianna, a cantora Lexa usou as redes sociais para desabafar sobre um momento delicado de sua vida. Em um post emocionante, ela falou sobre o luto pela filha, Sofia, que faleceu três dias após o nascimento devido a um parto prematuro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e saiba mais sobre a emocionante reflexão de Lexa.

