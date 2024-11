Liam Payne terá música póstuma lançada; saiba data e mais Liam Payne terá música póstuma lançada; saiba data e mais Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 29/10/2024 - 15h49 (Atualizado em 29/10/2024 - 15h49 ) twitter

Liam Payne

Nesta sexta-feira (1), será lançada “Do No Wrong” (“Não Cometer Erros”), a primeira música póstuma do vocalista Liam Payne, ex-integrante do One Direction, que faleceu no último dia 16 de outubro. A novidade foi revelada através da conta de Sam Pounds, um dos colaboradores da canção, em sua conta no X (antigo Twitter).

