Liam Payne teve overdose e foi ressuscitado, anos antes de sua morte Liam Payne teve overdose e foi ressuscitado, anos antes de sua morte Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 29/10/2024 - 16h29 (Atualizado em 29/10/2024 - 16h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Liam Payne

No auge de sua batalha contra o vício em drogas, Liam Payne sofreu uma overdose e precisou ser ressuscitado ao menos uma vez. Segundo uma fonte próxima, relatada pelo Page Six, ele passou por essa situação ao menos duas vezes. A trajetória do cantor, que faleceu em 16 de outubro após cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, foi marcada por conflitos pessoais que se agravaram desde o fim do One Direction, em 2015.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV para mais detalhes sobre a vida e os desafios de Liam Payne.

Leia Mais em Feed TV:

Vera Viel desabafa sobre tratamento de radioterapia: ‘30 sessões’

Zé Felipe revela que Maria Flor ficou brava com ele após receber bronca: ‘Tá de mal’

Ivete Sangalo fala sobre diferença de idade com marido: ‘Questionava’