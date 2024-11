Liam Payne trocou mensagens com Nicole Scherzinger no dia de sua morte; entenda Liam Payne trocou mensagens com Nicole Scherzinger no dia de sua morte; entenda Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 27/10/2024 - 09h28 (Atualizado em 27/10/2024 - 09h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Liam Payne e Nicole Scherzinger

O cantor Liam Payne (1993-2024) manteve contato com Nicole Scherzinger, ex-mentora e amiga, no dia de sua morte. As informações são segundo a revelação do compositor Andrew Lloyd Webber. Payne faleceu em 16 de outubro, após uma queda do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, Argentinas. Scherzinger, conhecida por ser uma das responsáveis pela formação do One Direction durante o programa The X Factor UK, foi uma mentora constante para Payne ao longo dos anos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Arquivo de Música!

Leia Mais em Feed TV - Arquivo de Música:

Single “Mantra” de Jennie é banido pela KBS por motivo inusitado; saiba qual

Liniker bate recorde e é artista com o maior número de indicações em prêmio de música

Gerard Piqué abre o jogo e fala sobre a ‘verdade’ por trás da separação de Shakira