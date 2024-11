Liniker bate recorde e é artista com o maior número de indicações em prêmio de música Liniker bate recorde e é artista com o maior número de indicações em prêmio de música Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 25/10/2024 - 19h09 (Atualizado em 25/10/2024 - 19h09 ) twitter

Liniker

Quando Liniker lançou CAJU, ela escreveu uma carta para sua alter ego já projetando o futuro radiante que começava a nascer no horizonte. O trabalho surgiu como um reflexo desta artista que acabara de aprender a correr com as próprias pernas e se nutria da certeza de si: incisivamente, ocupando o espaço que sempre foi seu. Agora, a cantora atinge ainda um grande feito: Liniker recebeu 11 indicações em 9 categorias do Prêmio Multishow e se torna a artista com maior número de indicações em uma mesma edição.

