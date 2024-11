Lorena Maria, grávida de MC Daniel, mostra quarto do primeiro filho Influenciadora divulgou fotos do cômodo, decorado com o tema universo Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 06/11/2024 - 14h30 (Atualizado em 06/11/2024 - 18h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lorena Maria e MC Daniel

Nesta quarta-feira (6), Lorena Maria, de 24 anos, compartilhou em suas redes sociais o projeto do quartinho de seu primeiro filho, fruto de seu relacionamento com MC Daniel, de 26 anos. A influenciadora divulgou fotos do cômodo, decorado com o tema universo, uma escolha pessoal que reflete sua paixão por astronomia.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV!

Leia Mais em Feed TV:

Ignorando as críticas sobre seu corpo, Maiara segue treinando

Poliana Rocha exibe momento emocionante em que Leonardo conversa com neto caçula

Preta Gil recebe orientação médica sobre show: ‘Não irá’