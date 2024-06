Luana Piovani desabafa sobre saudade do filho em emocionante relato Luana Piovani deixou o filho mais velho, Dom, de 12 anos, bater as asas e trocar a moradia ao seu lado em Portugal para viver no...

Luana Piovani faz desabafo emocionante sobre saudade do filho: ‘Chorei, chorei, chorei’

Luana Piovani deixou o filho mais velho, Dom, de 12 anos, bater as asas e trocar a moradia ao seu lado em Portugal para viver no Brasil com o pai, o surfista Pedro Scooby. Mas a ausência do primogênito não tem sido uma tarefa fácil de encarar.

