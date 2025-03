Luana Piovani expõe receio sobre influência de Neymar em seu filho mais velho Atriz fala sobre a decisão de Dom de morar com Pedro Scooby e critica ídolos da nova geração O conteúdo Luana Piovani expõe receio... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 27/03/2025 - 12h11 (Atualizado em 27/03/2025 - 12h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Neymar e Luana Piovani (Foto Reprodução Redes Sociais)

Desde que Dom, seu filho mais velho, passou a morar com Pedro Scooby no Brasil em 2024, Luana Piovani tem exposto suas preocupações como mãe de um adolescente de 13 anos. Em entrevista à Marie Claire, a atriz revelou que teme a influência de algumas celebridades na vida do filho, especialmente Neymar e Oruam.

Para saber mais sobre as preocupações de Luana e a nova dinâmica familiar, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

Leia Mais em Feed TV:

Camila Queiroz reflete sobre padrões de beleza e pressão estética na carreira

Virginia Fonseca quebra promessa e gera polêmica entre fãs

Maíra Cardi revela que buscava parceiro milionário antes de casar com Thiago Nigro