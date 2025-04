Luana Piovani sai do plumo e volta a esculachar Dado Dolabella: ‘Lixo’ Ator afirmou que hoje não se pode criticar mulheres e insinuou que a classe tem vantagem na Justiça apenas por serem mulheres O conteúdo... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 01/04/2025 - 16h07 (Atualizado em 01/04/2025 - 16h07 ) twitter

Luana Piovani e Dado Dolabella (Foto: Instagram)

Luana Piovani, atriz e apresentadora de 48 anos, não deixou passar em branco as novas falas de seu ex-namorado, Dado Dolabella, de 44 anos, e reagiu duramente em suas redes sociais. No vídeo compartilhado por Luana, Dado aparece fazendo críticas ao que ele chamou de “cenário ginocentrista”, em que, segundo ele, as mulheres teriam privilégios, especialmente no sistema jurídico.

Para saber mais sobre essa polêmica e as reações de Luana, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

