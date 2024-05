Lucas Chumbo revela emoções ao participar de resgates com Pedro Scooby no RS Na última segunda-feira (20), o surfista Lucas Chumbo, que atuou como voluntário no resgate de pessoas e animais após a catástrofe...

Lucas Chumbo expõe experiência nos resgates com Pedro Scooby no RS: ‘Arrepiado de falar’

Na última segunda-feira (20), o surfista Lucas Chumbo, que atuou como voluntário no resgate de pessoas e animais após a catástrofe no Rio Grande do Sul, abriu o jogo sobre a experiência de salvar vidas ao lado do também surfista e amigo Pedro Scooby. Ambos viajaram do Rio de Janeiro para o estado gaúcho com o objetivo de auxiliar.

