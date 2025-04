Lucas Guimarães revela planos de ser pai em 2026 e fala sobre carreira na TV: ‘Tô aqui pra fazer a diferença’ Casado com Carlinhos Maia, influenciador sonha com a paternidade e se destaca em nova fase como apresentador no SBT O conteúdo Lucas...

Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 24/04/2025 - 14h06 (Atualizado em 24/04/2025 - 14h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share