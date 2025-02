Lucas Lima e Gabi Martins evitam comentar rumores de romance Cantor e influenciadora foram apontados como casal, mas preferem manter discrição O conteúdo Lucas Lima e Gabi Martins evitam comentar... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 29/01/2025 - 12h48 (Atualizado em 29/01/2025 - 12h48 ) twitter

Rumores sobre um possível envolvimento entre Lucas Lima e Gabi Martins ganharam força após informações de que os dois teriam sido vistos saindo do mesmo quarto em um hotel de luxo na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. No entanto, ao serem questionados pelo Portal LeoDias sobre o suposto encontro, ambos optaram por não se pronunciar.

Para mais detalhes sobre essa história intrigante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

