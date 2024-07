Lucas Lima fala sobre sua liberdade após divórcio com Sandy Nesta quarta-feira, dia 17, Lucas Lima mais uma vez discutiu sobre sua 'liberdade', após o divórcio com Sandy. O músico mais uma... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 17/07/2024 - 18h01 (Atualizado em 17/07/2024 - 18h01 ) ‌



Lucas Lima via Instagram

Nesta quarta-feira, dia 17, Lucas Lima mais uma vez discutiu sobre sua 'liberdade', após o divórcio com Sandy. O músico mais uma vez expressou sua revolta e ironizou os comentários dos seguidores que insinuaram que ele estaria "livre" após o término do casamento com a cantora. Sendo assim, ele fez questão de rebater qualquer picuinha publicamente.

